SR. ADEMIR LORENÇO DOS SANTOS (CAJU) Faleceu ontem, nesta cidade, contava 49 anos,filho do Sr. Joaquim Lourenço dos Santos e da Sra. Alaide Maria da Cruz Santos, era casado comaSra. Simone Renata de Magalhães Schiavolin; deixa o filho: Bruno Matheus Lourenço dos Santos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório Municipal de Rio das Pedras/SP, para o Cemitério Municipal da cidade de Rio das Pedras/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. LUIZ RODRIGUES DE MORAES Faleceu ontem, nesta cidade, contava 68 anos, filho dos finados Sr. Noe Rodrigues de Moraes e da Sra. Jacinta Madalena de Moraes; deixa os filhos: Lucimara Rodrigues de Moraes e Luciano Rodrigues de Moraes, casado com a Sra. Monica Xavier de Moraes. Deixa as netas: Maria Luiza e Ana Livia, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala “03” do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. IRINEU LUIZ CARDENAS Faleceu dia 28/03/2026 na cidade de Piracicaba, aos 84 anos de idade e era casado com a Sra. Rosa Emilia Cardenas. Era filho do Sr. Cecilio Cardenas e da Sra. Ercilia Maria Guisti Cardenas, falecidos. Deixa os filhos: Maria Elisabete Cardenas, Julio Cesar Cardenas casado com Elaine Cristina Sebastião Cardenas, Claudia Regina Cardenas casada com Alan Avancini. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 14:30hs, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – Sala A, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SRA. LYGIA AMARAL GOBBIN Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 95 anos, filha dos finados Sr. Antonio Rochelle Amaral e da Sra. Herminia Amaral, era viúva do Sr. Narciso Gobbin; deixa os filhos: João Marcos Gobbin, casado com a Sra. Alcemar Gimenes Gobbin e Flavia Gobbin. Deixa 05 netos, 12 bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório da Saudade, sala “06”, para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA MARIA ASSUMPTA DI JACINTHO DUARTE Faleceu dia 27/03/2026 na cidade de Piracicaba, aos 92 anos de idade e era viúva do Sr. Manoel Sebastião Duarte. Era filha do Sr. Luiz Di Jacintho e da Sra. Catharina Sachs Di Jacintho, falecidos. Deixa os filhos: Antonio Celso Duarte casado com Alice Aparecida da Silva Duarte, Antonio Sergio Duarte, Rosana Helena Duarte casada com Gezer Vaz, Heloisa Regina Duarte Bechtold casada com Ivo Bechtold. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 28/03/2026 as 13:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala 07, seguindo paraareferida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SRA. MARIA LAURA DE PAULA ASSIS CUNHA ( LILAU) Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 91 anos, filha dos finados Sr. João de Paula Assis e da Sra. Francisca Oliveira de Paula Assis; deixa os filhos: Maria Laura de Assis Cunha, casada com o Sr. Ataualpa Meneghel; Flor de Lys Rodrigues de Moraes, casada com o Sr. Luiz Carlos Rodrigues de Moraes; Zeno Cristiano de Assis Cunha, casado com a Sra. Silvia Cristina Fazanaro Cunha; Ana Francisca Assis Cunha Silva, casada comoSr. Clebio Dias da Silva e Maria Carolina de Assis Cunha. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 da sala “Standard” do Velório do Cemitério do Parque da Ressurreição, paraareferida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. SEBASTIÃO ALVES Faleceu dia 28/03/2026 na cidade de Piracicaba, aos 90 anos de idade e era viúvo da Sra. Maria Joanna de Barros Alves. Era filho do Sr. Anastacio Alves e da Sra. Cecilia Casemiro Ferraz, falecidos. Deixa os filhos: Celia Maria Alves de Oliveira; Mauro Luis Alves casado com Maria Regiana Pacheco Alves. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 28/03/2026 as 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende sala-01, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.