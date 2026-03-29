SR. ADEMIR LORENÇO DOS SANTOS (CAJU) Faleceu ontem, nesta cidade, contava 49 anos,filho do Sr. Joaquim Lourenço dos Santos e da Sra. Alaide Maria da Cruz Santos, era casado comaSra. Simone Renata de Magalhães Schiavolin; deixa o filho: Bruno Matheus Lourenço dos Santos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório Municipal de Rio das Pedras/SP, para o Cemitério Municipal da cidade de Rio das Pedras/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SR. LUIZ RODRIGUES DE MORAES Faleceu ontem, nesta cidade, contava 68 anos, filho dos finados Sr. Noe Rodrigues de Moraes e da Sra. Jacinta Madalena de Moraes; deixa os filhos: Lucimara Rodrigues de Moraes e Luciano Rodrigues de Moraes, casado com a Sra. Monica Xavier de Moraes. Deixa as netas: Maria Luiza e Ana Livia, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala “03” do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SR. IRINEU LUIZ CARDENAS Faleceu dia 28/03/2026 na cidade de Piracicaba, aos 84 anos de idade e era casado com a Sra. Rosa Emilia Cardenas. Era filho do Sr. Cecilio Cardenas e da Sra. Ercilia Maria Guisti Cardenas, falecidos. Deixa os filhos: Maria Elisabete Cardenas, Julio Cesar Cardenas casado com Elaine Cristina Sebastião Cardenas, Claudia Regina Cardenas casada com Alan Avancini. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 14:30hs, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – Sala A, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.