Sra. Anesia Gimenes Stocco

Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 87 anos, filha dos finados Sr. Pedro Gimenes e da Sra. Izaura Mariconi, era viúva do Sr. Waldevino Stocco; deixa os filhos: Rosani Angela Stocco Correa; Reginaldo Antonio Stocco e Rosemeire Aparecida Stocco Godoy. Deixa netos, bisnetos, tataranetos, demais familiares e amigos.Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 da sala "A" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sr. Antonio Carlos Prado

Faleceu ontem, nesta cidade, contava 54 anos, filho da Sra. Raimunda Prado. Deixa irmãos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, às 16h30 no Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sr. Antonio Bortoli (Quela)

Faleceu dia 26/03/2026 na cidade de Piracicaba, aos 75 anos de idade e era casado com a Sra. Benedita Alves da Silva. Era filho do Sr. João Bortoli e da Sra. Ana Mariano Bortoli, falecidos. Deixa a irmã: Maria Francisca Bortoli. Deixa familiares e amigos. O seu corpo foi transladado em auto fúnebre para a cidade de Charqueada e seu sepultamento ocorreu dia 27/03/2026 as 15:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Charqueada – sala 01, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.