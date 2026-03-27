Sra. Anesia Gimenes Stocco
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 87 anos, filha dos finados Sr. Pedro Gimenes e da Sra. Izaura Mariconi, era viúva do Sr. Waldevino Stocco; deixa os filhos: Rosani Angela Stocco Correa; Reginaldo Antonio Stocco e Rosemeire Aparecida Stocco Godoy. Deixa netos, bisnetos, tataranetos, demais familiares e amigos.Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 da sala "A" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Antonio Carlos Prado
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 54 anos, filho da Sra. Raimunda Prado. Deixa irmãos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, às 16h30 no Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Antonio Bortoli (Quela)
Faleceu dia 26/03/2026 na cidade de Piracicaba, aos 75 anos de idade e era casado com a Sra. Benedita Alves da Silva. Era filho do Sr. João Bortoli e da Sra. Ana Mariano Bortoli, falecidos. Deixa a irmã: Maria Francisca Bortoli. Deixa familiares e amigos. O seu corpo foi transladado em auto fúnebre para a cidade de Charqueada e seu sepultamento ocorreu dia 27/03/2026 as 15:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Charqueada – sala 01, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Celia Regina Mendes Ortega
Faleceu dia 27/03/2026 na cidade de Piracicaba, aos 76 anos de idade e era viúva do Sr. Elias Ortega. Era filha do Sr. João Jorge Mendes e da Sra. Almerinda Alessio Mendes, falecidos. Deixa as filhas: Sandra Cristina Mendes Ortega casada com Antonio Flavio Gomes da Silva, Silvia Regina Mendes Ortega Limonge casada com Ed William Limonge. Deixa os netos: Matheus, Patricia e Vitor. Deixa familiares e amigos.O seu sepultamento ocorreu dia 27/03/2026 as 17:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala 02, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Cleonice Maria da Silva
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 66 anos, filha dos finados Sr. Jose Bernardo da Silva e da Sra. Maria Barbosa da Silva, era viúva do Sr. Jose Maria da Silva; deixa os filhos: Elaine Regina da Silva, casada com o Sr. Audilson Nascimento Lago; Erika Cristina da Silva Torquato, casada com o Sr. Andre Torquato Gomes e Alexsandro da Silva, casado com a Sra. Francine Tavares de Souza. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h30 da sala "02" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Advogado: Dr. João Roberto Bovi
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 70 anos, filho dos finados Sr. Narciso Bovi e da Sra. Irene Coa Bovi, era viúvo da Sra. Susana Maria Victorino Bovi; deixa a filha: Dra. Iole Bianca Bovi Trevisan, casada com o Sr. Gilberto Andres Trevisan. Deixa a neta Isis Bovi Trevisan, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 14h00 do Velório da Saudade, sala "05", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Jose Benedito Manoel
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 66 anos, filho dos finados Sr. Benedito Manoel e da Sra. Helena Killes Manoel, era casado com a Sra. Ana Lucia Jacinto Manoel; deixa os filhos: Maycon Oliveira Manoel, casado com a Sra. Rosangela Aparecida da Silva Bueno Manoel; Maylson Jose Manoel e Mirian de Lourdes Manoel de Oliveira, casada com o Sr. Gabriel de Oliveira. Deixa netos, demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 da sala "03" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Maria de Fatima Alves Bendassoli
Faleceu ontem, na cidade de Araras/SP, contava 72 anos, filha dos finados Sr. Benedito Alves de Oliveira e da Sra. Mercedes Alves, era viúva do Sr. Jose Carlos Bendassoli; deixa os filhos: Rafael Bendassoli; Diego Bendassoli e Anderson Bendassoli. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 15h00 do Velório da Saudade, sala "04", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Sandra Regina Rodrigues Mendes
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 61 anos, filha da Sra. Nilza Rodrigues, falecida, era casada com o Sr. Jacob Bahuer Mendes Filho; deixa os filhos: Kamila Bahuer Mendes, casada com o Sr. Hamilton Cipriano da Silva; Murilo Henrique Bahuer Mendes, casado com a Sra. Daniela Martins Cordeiro e Daniela Bahuer Mendes, falecida. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 13h00 do Velório da Saudade, sala "04", para o Cemitério Municipal da Paz da cidade de Santa Barbara D'Oeste/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.