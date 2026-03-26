Sra. Antonia Aparecida Bueno Gobbo

Faleceu ontem, nesta cidade, contava 86 anos, filha dos finados Sr. Pedro Bueno e da Sra. Catarina da Silva, era viúva do Sr. João Baptista Gobbo; deixa os filhos: Sueli Aparecida Gobbo Araujo, casada com o Sr. João José Aparecido Araujo e José Luis Gobbo, casado com a Sra. Lucia Helena de Arruda Gobbo. Deixa irmãos, cunhados, sobrinhos, o neto Guilherme Araujo, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 15h30 do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala "Diamante", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sr. Benedito Francisco Barbosa Cardoso

Faleceu ontem, nesta cidade, contava 79 anos, filho dos finados Sr. Jose Francisco Barbosa e da Sra. Maria Cardoso Barbosa, era casado com a Sra. Elza Aparecida Barbosa Cardoso; deixa a filha: Alessandra Barbosa. Deixa os netos: Antonio e Luan Murilo, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 da sala "03" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sr. Edmilson Jose Berto

Faleceu dia 26/03/2026 na cidade de Piracicaba, aos 62 anos de idade e era casado com a Sra. Terezinha Mancini Berto. Era filho do Sr. Daniel Berto e da Sra. Maria Nair Zanin Berto, falecidos. Deixa os filhos: Aline Cristina Berto, Luis Fernando Berto. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 15:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – Sala 01, seguindo para o Cemitério da Saudade. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.