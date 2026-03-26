Sra. Antonia Aparecida Bueno Gobbo
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 86 anos, filha dos finados Sr. Pedro Bueno e da Sra. Catarina da Silva, era viúva do Sr. João Baptista Gobbo; deixa os filhos: Sueli Aparecida Gobbo Araujo, casada com o Sr. João José Aparecido Araujo e José Luis Gobbo, casado com a Sra. Lucia Helena de Arruda Gobbo. Deixa irmãos, cunhados, sobrinhos, o neto Guilherme Araujo, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 15h30 do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala "Diamante", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Benedito Francisco Barbosa Cardoso
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 79 anos, filho dos finados Sr. Jose Francisco Barbosa e da Sra. Maria Cardoso Barbosa, era casado com a Sra. Elza Aparecida Barbosa Cardoso; deixa a filha: Alessandra Barbosa. Deixa os netos: Antonio e Luan Murilo, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 da sala "03" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Edmilson Jose Berto
Faleceu dia 26/03/2026 na cidade de Piracicaba, aos 62 anos de idade e era casado com a Sra. Terezinha Mancini Berto. Era filho do Sr. Daniel Berto e da Sra. Maria Nair Zanin Berto, falecidos. Deixa os filhos: Aline Cristina Berto, Luis Fernando Berto. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 15:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – Sala 01, seguindo para o Cemitério da Saudade. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Evaristo Vasca
Faleceu dia 25/03/2026 na cidade de Piracicaba, aos 84 anos de idade e era casado com a Sra. Judith Vitti Vasca. Era filho do Sr. Genaro Vasca e da Sra. Albertina Vitti Vasca, falecidos. Deixa filhos: Neusa Maria Vasca Forti casada com Paulo Sergio Forti; Aguinaldo Vasca casado com Catia Fernanda Moreira Vasca; Fabio Vasca casado com Gisele da Silva Vasca; Cristina Vasca Davanzo casada com Fernando Antonio Davanzo. Deixa netos, familiares e amigos. O velório ocorreu dia 26/03/2026 no Memorial Metropolitano de Piracicaba sala-Safira a partir das 15:00hs até as 17:00hs. Procedimentos de cremação serão realizados posteriormente. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Josefa Pereira
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 80 anos, filha dos finados Sr. Maciel Pereira e da Sra. Maria da Silva Pereira; deixa os filhos: Silvana Aparecida Pereira Jorge; Monica Aparecida de Moraes; Patricia Lucia Pereira de Moraes Silva, casada com o Sr. João Antonio da Silva; Debora Cristina Pereira de Moraes Silva; Jordana Maria Pereira de Moraes, casada com o Sr. Alexandre Roberto dos Santos e Vilma Nascimento, falecida. Deixa netos, bisnetos, tataranetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h00 do Velório da Saudade, sala "05", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Marcos Alexandre Araujo Silva
Faleceu dia 25/03/2026 na cidade de Piracicaba, aos 51 anos de idade. Era filho do Sr. Geraldo Araujo Silva e da Sra. Madalena Tabella Silva, falecidos. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 26/03/2026 as 14:00hs, seguindo para o Cemitério Municipal de Vila Rezende. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Maria de Lurdes Fusatto Trombin
Faleceu dia 26/03/2026 na cidade de Piracicaba, aos 80 anos de idade e era casada com o Sr. Mario Trombin filho. Era filha do Sr. Valentim Fusatto e da Sra. Maria Magrini Fusatto, falecidos. Deixa as Filhas: Dilene Aparecida Trombin Rodrigues casada com Marcos Rodrigues, Juliana Renata Trombin Lima casada com Claudionor Lima da Silva. Deixa os netos: Gabriel, Guilherme, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 26/03/2026 as 16:00hs, saindo a urna mortuária do Memorial Metropolitano de Piracicaba – Sala Esmeralda, seguindo para o Cemitério Municipal de Vila Rezende. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Maria Lolita da Silva
Faleceu dia 25/03/2026 na cidade de Piracicaba, aos 94 anos de idade e era viúva do Sr. Ciro Costa e Silva. Era filha do Sr. Joaquim Furtado de Sá e da Sra. Ana Furtado de Sá, falecidos. Deixa o filho: Jarede Costa e Silva. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 26/03/2026 as 10:30hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende sala-02, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Rut Engler Duarte
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 92 anos, filha dos finados Sr. Luiz de Almeida Engler e da Sra. Hercilia Maria Garcia, era viúva do Sr. Samuel Duarte; deixa os filhos: Ana Maria Duarte Arvati, casada com o Sr. Luis Aparecido Arvati e Fernando Duarte, casado com a Sra. Raquel Ricci Duarte. Deixa as netas: Mariana e Juliana; as bisnetas: Sarah, Helena e Elisa. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 14h00 da sala "Standard" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Psicólogo: Dr. Sergio Knetsch
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 73 anos, filho dos finados Sr. Adolfo Knetsch Filho e da Sra. Antonia Duarte Moreira Knetsch, era casado com a Sra. Fatima Jandira Ortiz Knetsch; deixa os filhos: Leandro Ortiz Knetsch e Maira Ortiz Knetsch, casada com o Sr. Eduardo Martins. Deixa os netos: Livia e Eduardo; demais familiares e amigos. O velório ocorrerá hoje das 08h00 às 16h00 na sala "Safira" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Valdir Prudente de Toledo
Faleceu dia 26/03/2026 na cidade de Piracicaba, aos 68 anos de idade e era casado com a Sra. Sueli Aparecida Silva Prudente. Era filho do Sr. Octavio Prudente de Oliveira e da Sra. Maria Rita de Toledo, falecidos. Deixa os filhos: Fabricio da Silva Prudente casado com Fernanda Francine Prudente; Wagner da Silva Prudente casado com Marcia Soares Prudente; Rodrigo da Silva Prudente. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 26/03/2026 as 15:30hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade sala-08, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Vera Lucia dos Santos
Faleceu dia 25/03/2026 na cidade de Piracicaba, aos 66 anos de idade e era casada com o Sr. Claudemir Nascimento Lara Bueno. Era filha do Sr. Manoel Pereira dos Santos e da Sra. Maria da Silva Santos, falecidos. Deixa a filha Renata Lucia de Almeida e os netos Rian e Jean. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 26/03/2026 as 16:30hs, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição - Sala A, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Vera Lucia Giacometti Rodrigues
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 61 anos, filha do Sr. Amadio Giacometti e da Sra. Antonia Maria Giacometti, falecida, era casada com o Sr. Adriano Alves Rodrigues; deixa os filhos: Cleber da Silva, casado com a Sra. Estefani Ribeiro Santana; Karina Giacometti da Silva; Cristiane Giacometti Assis, casada com o Sr. Gilvan de Jesus Alves e Richard Giacometti Bodener. Deixa netos, demais familiares e amigos. O Velório foi realizado ontem, das 09h00 às 15h00 no Velório Municipal de Rio das Pedras/SP, sendo transladado o corpo para o Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, tendo seguido o féretro às 17h00 para a realização do Momento de Memórias no "Salão Nobre" do mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.