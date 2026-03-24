Sr. Arnalino Gonçalves de Jesus

Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 62 anos, filho dos finados Sr. José Gonçalves Ferreira e da Sra. Erminia Rosa de Jesus, era casado com a Sra. Leivina Pereira Gonçalves; deixa os filhos: Everson Pereira Gonçalves; Gracielia Pereira Gonçalves; Germano Jose Pereira Gonçalves; Wallas Pereira Gonçalves e Gabriel Pereira Gonçalves, casado com a Sra. Lauane Gonçalves. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala "Diamante", para o Cemitério Municipal da Vila Rezende. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sra. Dirce Aparecida Scatolin

Faleceu ontem, nesta cidade, contava 88 anos, filha dos finados Sr. João Svenson e da Sra. Amabile Assoni, era viúva do Sr. Nelson Scatolin; deixa os filhos: Marcos Aparecido Scatolin e Marcelo Scatolin, falecido. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 11h00 do Velório Municipal de Santa Gertrudes/SP, para o Cemitério São Joaquim da cidade de Santa Gertrudes/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sr. Edison dos Santos Spada

Faleceu ontem, na cidade de Saltinho/SP, contava 76 anos, filho do Sr. Domingos Spada e da Sra. Ines Petrin, falecida, era viúvo da Sra. Maria Antonia Berno Spada; deixa as filhas: Adriana Spada Pereira, casada com o Sr. Claudir Pereira e Marines Spada, casada com o Sr. Sidney Oliveira dos Santos. Deixa irmãos, cunhados, sobrinhos, a neta: Mirella Spada Pereira, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 do Velório Municipal de Saltinho, para o Cemitério Municipal da cidade de Saltinho/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.