Sr. Arnalino Gonçalves de Jesus
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 62 anos, filho dos finados Sr. José Gonçalves Ferreira e da Sra. Erminia Rosa de Jesus, era casado com a Sra. Leivina Pereira Gonçalves; deixa os filhos: Everson Pereira Gonçalves; Gracielia Pereira Gonçalves; Germano Jose Pereira Gonçalves; Wallas Pereira Gonçalves e Gabriel Pereira Gonçalves, casado com a Sra. Lauane Gonçalves. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala "Diamante", para o Cemitério Municipal da Vila Rezende. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Dirce Aparecida Scatolin
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 88 anos, filha dos finados Sr. João Svenson e da Sra. Amabile Assoni, era viúva do Sr. Nelson Scatolin; deixa os filhos: Marcos Aparecido Scatolin e Marcelo Scatolin, falecido. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 11h00 do Velório Municipal de Santa Gertrudes/SP, para o Cemitério São Joaquim da cidade de Santa Gertrudes/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Edison dos Santos Spada
Faleceu ontem, na cidade de Saltinho/SP, contava 76 anos, filho do Sr. Domingos Spada e da Sra. Ines Petrin, falecida, era viúvo da Sra. Maria Antonia Berno Spada; deixa as filhas: Adriana Spada Pereira, casada com o Sr. Claudir Pereira e Marines Spada, casada com o Sr. Sidney Oliveira dos Santos. Deixa irmãos, cunhados, sobrinhos, a neta: Mirella Spada Pereira, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 do Velório Municipal de Saltinho, para o Cemitério Municipal da cidade de Saltinho/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Francisco das Chagas Cassiano De Souza
Faleceu dia 24/03/2026 na cidade de Piracicaba, aos 61 anos de idade. Era filho do Sr. Pedro Reis de Souza e da Sra. Aurelina Cassiano de Souza, falecidos. Deixa os filhos: Juliana Garbin de Souza, Pedro Guilherme de Souza, Nathalya Garbin de Souza. O seu sepultamento ocorreu dia 24/03/2026 as 17:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – Sala 02, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Maria Ubaldina Dos Santos
Faleceu dia 24/03/2026 na cidade de Piracicaba, aos 85 anos de idade e era viúva do Sr. Sebastião Pereira dos Santos. Era filha do Sr. Felix José dos Santos e da Sra. Abilia Rosa dos Santos, falecidos. Deixa os filhos: Edna, Eliana, Elias, Eliseu. Deixa netos e bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 13:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – Sala 01, seguindo parra a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Maria Cecilia Alves da Silva
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 75 anos, filha dos finados Sr. Heladio Pigozzo e da Sra. Virginia Cremonese Pigozzo, era viúva do Sr. Antonio Alves da Silva; deixa os filhos: Carla Fernanda Silva Conceição, casada com o Sr. Luciano de Souza Conceição; Danilo Cesar Alves da Silva, casado com a Sra. Mayara Eline Manarin da Silva e Estevão Alves da Silva. Deixa os netos Vitoria e Mathias, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 15h30 da sala "Standard" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Noemi Anhão
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 83 anos, filha dos finados Sr. Miguel Anhão e da Sra. Aurora Alves Anhão. Deixa sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala "03" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Rubens Constantino Modesto
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 90 anos, filho dos finados Sr. Lazaro Modesto e da Sra. Angelina Fiorin, era casado com a Sra. Margarida Santina Possebon Modesto; deixa os filhos: Reginaldo Antonio Modesto, casado com a Sra Cleonice Silveira Franco Modesto e Rosangela Aparecida Modesto Benetello, casada com o Sr. Antonio Iracir Benetello. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 10h30 da sala "03" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Valquiria Richter
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 66 anos, filha dos finados Sr. Mario Richter e da Sra. Francisca Barbosa Richter; deixa os filhos: Fernando Willian Richter Pires, casado com a Sra. Monica Cristina Martins Richter; Jaime Lucas de Melo e Juliene de Melo. Deixa as netas: Beatriz, Leticia e Giulia, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 13h00 do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala "Esmeralda", para o Cemitério Municipal da Vila Rezende. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.