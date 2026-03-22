Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 74 anos, filho dos finados Sr. Mauro Bressan e da Sra. Elza Bianchi Bressan, era viúvo da Sra. Gertrudes Pinheiro Bressan; deixa os filhos: Andrei Bressan; Roger Bressan, casado com a Sra. Caroline Gonçalves Bressan e Renée Bressan. Deixa netos, demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem das 08h00 às 17h45 na sala "Rubi" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, tendo seguido o féretro às 18h00 para a realização do Momento de Memórias no "Salão Nobre" do mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Faleceu dia 21/03/2026 na cidade de Piracicaba aos 44 anos de idade e era filho do Sr. João Ortiz de Camargo e da Sra. Yolanda Maria de Camargo, falecidos. Deixa a irmã: Claudia Aparecida de Camargo. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 21/03/2026 as 13:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – sala 03, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Sr. Geraldo Dyonisio

Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 88 anos, filho dos finados Sr. Herculano Dyonisio e da Sra. Izabel Conejo, era viúvo da Sra. Cassilda Dyonisio; deixa os filhos: Rosemeire Dyonizio; Adilson Aparecido Dyonizio, falecido e Rosemara Dyonisio. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h30 da sala "D" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.