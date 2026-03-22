Sr. Carivaldo Bressan
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 74 anos, filho dos finados Sr. Mauro Bressan e da Sra. Elza Bianchi Bressan, era viúvo da Sra. Gertrudes Pinheiro Bressan; deixa os filhos: Andrei Bressan; Roger Bressan, casado com a Sra. Caroline Gonçalves Bressan e Renée Bressan. Deixa netos, demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem das 08h00 às 17h45 na sala "Rubi" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, tendo seguido o féretro às 18h00 para a realização do Momento de Memórias no "Salão Nobre" do mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Claudiano Aparecido de Camargo
Faleceu dia 21/03/2026 na cidade de Piracicaba aos 44 anos de idade e era filho do Sr. João Ortiz de Camargo e da Sra. Yolanda Maria de Camargo, falecidos. Deixa a irmã: Claudia Aparecida de Camargo. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 21/03/2026 as 13:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – sala 03, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Geraldo Dyonisio
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 88 anos, filho dos finados Sr. Herculano Dyonisio e da Sra. Izabel Conejo, era viúvo da Sra. Cassilda Dyonisio; deixa os filhos: Rosemeire Dyonizio; Adilson Aparecido Dyonizio, falecido e Rosemara Dyonisio. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h30 da sala "D" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Artista Plastico: Sr. João Thadeu Rodrigues
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 69 anos, filho dos finados Sr. João Baptista Rodrigues e da Sra. Maria de Lourdes Branco Rodrigues, era casado com a Sra. Leila Joelma Zambon; deixa os filhos: Sra. Nae Pereira Prada Rodrigues; Sra. Maina Pereira Prada Rodrigues; Sr. Airan Prada Jorge Rodrigues e Sra. Lia de Aquino Zambon, casada com o Sr. João Paulo Ferreira de Aquino Zambon. Deixa os netos: Laura, Cecilia e Leo. Deixando também irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 13h00 do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala "Safira", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. João Baptista Nicoletti
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 90 anos, filho dos finados Domingos Nicoletti e da Sra. Bertha Maglio, era viúvo da Sra. Zilda Zatarin Nicoletti; deixa os filhos: Maria de Lourdes Nicoletti Regonha, casada com o Sr. Luiz Antonio Regonha; Francisco Reinaldo Nicoletti, casado com a Sra. Antonia Marlene Tiberio Nicoletti; Sergio Domingos Nicoletti, viúvo da Sra. Maria Betania de França; Eunice Carmelinda Nicoletti Cristofoletti, falecida, deixando viúvo o Sr. Pedro Benedito Cristofoletti; Maria Ines Nicoletti; Elcio Rogerio Nicoletti e Fernanda Nicoletti, falecida. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório Municipal de Saltinho/SP, para o Cemitério Municipal da cidade de Saltinho/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. José Francisco Cesar
Faleceu dia 20/03/2026 na cidade de Rio das Pedras, aos 89 anos de idade e era casado com a Sra. Luiza Aurea Silvestrin Cesar. Era filho do Sr. Alberto Cesar e da Sra. Ilidia Lisboa de Almeida, falecidos. Deixa os filhos: Maria Lidia Silvestrin Cesar; João Alberto Silvestrin Cesar; Osvaldo José Cesar; Andreia Marilda Cesar; Reinaldo Cesar. Deixa netos, bisnetos, tataranetos e familiares. O seu corpo foi transladado em auto fúnebre para a cidade de Tietê e seu sepultamento ocorreu dia 21/03/2026 as 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Baccili, seguindo para o Cemitério Municipal de Tietê. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Marcilio Raymundo
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 76 anos, filho dos finados Sr. Jose Raymundo e da Sra. Leonilda da Silva Raymundo, era casado com a Sra. Genelice dos Santos Raymundo; deixa os filhos: Alberto Raymundo; Paula Roberta Raymundo e Kelly Fabiana Raymundo, casada com o Sr. Paulo José de Oliveira. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h30 do Velório do Cemitério Municipal de Congonhas da cidade de São Paulo - SP, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Maria de Souza Silva
Faleceu dia 20/03/2026 na cidade de Piracicaba aos 90 anos de idade e era viúva do Sr. Antonio Pedro da Silva. Era filha do Sr. Cesario Ramos e da Sra. Laurinda Ramos Soares da Silva, falecidos. Deixa os filhos: Roselene; Fernando Luiz; Sandro, Rafael, Aparecida, Maria do Rosario, Antonio, Ana e Sebastião. Deixa netos e bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 21/03/2026 as 14:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – sala 02, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Pedro Bento
Faleceu dia 20/03/2026 na cidade de Piracicaba aos 86 anos de idade e era viúvo da Sra. Emiliana dos Santos Bento. Era filho do Sr. Lazaro Bento e da Sra. Elidia Rocha, falecidos. Deixa os filhos: Silvano dos Santos Bento casado com Maria Sueli Bonifacio Bento, Sidnei dos Santos Bento, Aparecida dos Santos Bento Souza casada com Eduardo Messias de Souza, Marilia Lucimara dos Santos Bento e Antonio Edison dos Santos Bento. Deixa netos e bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição - sala A, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.