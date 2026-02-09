Carnaval chega e, com ele, o combo clássico: calor, corpo colado, horas na rua e aquela sensação de que tudo pode acontecer. Um beijo inesperado, um date que começa no bloquinho, uma troca que esquenta rápido.
Mas, no meio da folia, pequenos descuidos podem esfriar o clima e ninguém quer isso, não é mesmo?
A sexóloga Stephanie Seitz lembra que prazer no Carnaval não é só sobre o momento do encontro, mas sobre como você cuida do corpo, da cabeça e dos seus limites ao longo do dia. Confira as dicas da especialistas.
Beijo também diz muita coisa
Quem nunca se empolgou no bloco e só depois percebeu que o beijo não foi tão gostoso assim? “Beijar é troca, e toda troca pede atenção. Prestar atenção em como você se sente e em como o outro responde deixa tudo mais leve, mais seguro e, claro, mais prazeroso”, explica Stephanie.
Autocuidado muda tudo (inclusive o tesão)
Você já reparou como a confiança muda quando você se sente fresca(o), confortável e bem no próprio corpo? Segundo a sexóloga, essa sensação é afrodisíaca. Quando o corpo está bem, a mente relaxa e o desejo aparece com mais naturalidade, sem esforço.
O corpo avisa quando é hora de pausar
Horas pulando atrás do trio, fantasia abafada, suor acumulado. Tudo isso pesa. Stephanie explica que ignorar esses sinais pode transformar prazer em desconforto. Pequenas pausas ao longo do dia pra se cuidar, respirar e se reorganizar fazem toda a diferença pra aguentar a folia até o fim.
Tesão precisa de troca, não de pressa
Sabe quando o clima parece bom, mas algo não encaixa?
“A experiência só é realmente gostosa quando todo mundo está na mesma sintonia”, reforça a sexóloga. Para ela, o olhar, conversar, o consentimento e a leitura dos sinais deixam qualquer encontro mais intenso e evitam arrependimentos depois.
Álcool: aliado ou vilão?
Uma cervejinha ajuda a soltar, duas animam, mas passar do ponto costuma cobrar seu preço. Stephanie lembra que exagerar pode afetar a percepção dos limites, a conexão com o próprio corpo e até o desempenho. Curtir com equilíbrio mantém o prazer presente do começo ao fim.
Saúde sexual também é liberdade
No meio da empolgação, é fácil deixar isso para depois. Mas, como reforça a sexóloga, cuidar da saúde sexual é parte do prazer. Preservativo, atenção aos sinais do corpo e escolhas conscientes garantem que o Carnaval termine em boas lembranças e não em preocupação.
No fim das contas, Carnaval bom é aquele em que você se sente livre, segura(o) e presente no próprio corpo. E, como diz a sexóloga Stephanie Seitz: “Quando o cuidado acompanha a folia, o prazer vem junto, leve, intenso e sem culpa”.