Carnaval chega e, com ele, o combo clássico: calor, corpo colado, horas na rua e aquela sensação de que tudo pode acontecer. Um beijo inesperado, um date que começa no bloquinho, uma troca que esquenta rápido.

Mas, no meio da folia, pequenos descuidos podem esfriar o clima e ninguém quer isso, não é mesmo?

A sexóloga Stephanie Seitz lembra que prazer no Carnaval não é só sobre o momento do encontro, mas sobre como você cuida do corpo, da cabeça e dos seus limites ao longo do dia. Confira as dicas da especialistas.

Beijo também diz muita coisa

Quem nunca se empolgou no bloco e só depois percebeu que o beijo não foi tão gostoso assim? “Beijar é troca, e toda troca pede atenção. Prestar atenção em como você se sente e em como o outro responde deixa tudo mais leve, mais seguro e, claro, mais prazeroso”, explica Stephanie.