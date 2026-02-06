O Sesc Piracicaba preparou uma programação variada para o fim de semana, reunindo atividades culturais, esportivas e de lazer para crianças, jovens e adultos. Entre sábado (7) e domingo (8), o público poderá participar de vivências infantis, intervenções artísticas, espetáculo teatral com acessibilidade, práticas corporais, leitura literária e sessão de cinema, grande parte com entrada gratuita.
Sábado (7)
A programação de sábado começa às 10h30, na Sala do Curumim, com a vivência “Plantando temperos que atravessaram o Atlântico”, conduzida pela Cia Caruru. Gratuita e indicada para crianças de até 6 anos, a atividade propõe o plantio e a decoração de vasos com temperos da culinária africana e afro-brasileira, conectando saberes ancestrais, cultura e cuidado com a terra. As senhas são entregues no primeiro atendimento, com 30 minutos de antecedência.
Ainda no sábado, às 11h30 e às 14h30, a Cafeteria do Sesc recebe a intervenção circense “Não há nada a se fazer: experiências inúteis em busca de ócio criativo”, com os palhaços Du’Porto e Taioba. A ação é gratuita e acontece de forma inesperada, convidando o público a desacelerar por meio do improviso, do humor e de pequenos gestos poéticos.
Encerrando o dia, às 16h, o Teatro do Sesc apresenta o espetáculo “Minha Mãe Contou”, com a atriz Fabi Mengarda e o músico Flávio Souza. A peça narra histórias do sertão brasileiro a partir das memórias da mãe da atriz, com poesia, música e brincadeiras. A apresentação conta com tradução em Libras. Os ingressos custam R$ 12 (Credencial Plena), R$ 20 (meia-entrada) e R$ 40 (inteira), com entrada gratuita para crianças até 12 anos. As vendas acontecem nas bilheterias do Sesc.
Domingo (8)
O domingo começa às 10h, na Praça do Sesc, com aulas abertas de Hatha Yoga, dentro do projeto Sesc Verão. A atividade é gratuita e conduzida por educadores físico-esportivos da unidade, propondo práticas que integram corpo e mente, estimulando o autocuidado, a percepção corporal e o movimento consciente.
Às 10h30, a Sala de Expressão Corporal 2 recebe a leitura literária “A cabeça do Santo”, de Socorro Acioli, mediada por Rebeca Chibeni, dentro do Clube de Leitura Entrelinhas. A atividade é gratuita, indicada para maiores de 16 anos, com retirada de senhas no primeiro atendimento, 30 minutos antes. À tarde, às 14h, a Praça do Sesc recebe a vivência infantil “Mundos que Flutuam – A Arte e a Ciência das Bolhas de Sabão”, com o grupo Pé na Infância. Gratuita, a atividade convida crianças e responsáveis a explorar bolhas gigantes, cores e conceitos científicos de forma lúdica, com entrega de senhas no local.
Encerrando a programação, às 16h, o Teatro do Sesc exibe o filme “Cloud – Nuvem de Vingança”, com 124 minutos de duração e classificação indicativa para maiores de 16 anos. A sessão é gratuita, com retirada de ingressos uma hora antes da exibição.