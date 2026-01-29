29 de janeiro de 2026
DIVERSÃO

Hopi Hari anuncia novo brinquedo que tem 40 metros de altura

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
A nova atração será construída na área Kaminda Mundi, uma das regiões temáticas do parque
O parque temático Hopi Hari anunciou a inauguração de um novo brinquedo prevista para o primeiro semestre de 2026. A atração será a primeira estrutura de grande porte instalada no parque após mais de 20 anos.

De acordo com as informações divulgadas, o brinquedo terá aproximadamente 40 metros de altura e ainda não teve o nome definido. A nova atração será construída na área Kaminda Mundi, uma das regiões temáticas do parque.

Saiba Mais:

O espaço Kaminda Mundi é inspirado em referências arquitetônicas de países europeus e concentra outras atrações do parque. No local também está instalada a Giranda Mundi, roda-gigante que já integra o conjunto de brinquedos disponíveis aos visitantes.

Segundo o Hopi Hari, o projeto faz parte do planejamento de investimentos do parque. Outras informações, como data exata de inauguração e características da atração, devem ser divulgadas em etapas futuras.

