Considerada uma das maiores transformações do ambiente de negócios nas últimas décadas, a Reforma Tributária vai além de ajustes legais e fiscais. Seus efeitos atingem diretamente a operação empresarial, exigindo planejamento antecipado e decisões consistentes durante o período de transição. Ainda assim, o tema segue sendo tratado por muitas organizações como algo distante ou restrito às áreas contábil e jurídica, percepção que a palestra se propõe a ampliar.

Com o objetivo de ampliar a compreensão sobre as mudanças já em curso no sistema tributário brasileiro e seus reflexos diretos na gestão empresarial, a Acipi (Associação Comercial e Industrial de Piracicaba), por meio da Escola de Negócios, promove a palestra gratuita O Despertar da Reforma Tributária. O encontro será realizado no dia 4 de fevereiro, quarta-feira, às 19h, na sede da entidade, e é direcionado a empresários, gestores e profissionais que buscam entender, de forma prática e estratégica, como a nova lógica tributária impacta custos, margens, precificação, processos internos e a tomada de decisão nas empresas.

O encontro gratuito discutirá por que a Reforma Tributária se diferencia de mudanças anteriores, de que forma seus impactos extrapolam a área fiscal, quais os principais riscos para empresas que não se preparam com antecedência e o que muda na lógica de custos, margens e organização dos processos. Também será abordada a relevância do período de transição e a necessidade de decisões estratégicas desde já.

De acordo com Luiz Angelo Sabbadin, diretor administrativo da Acipi, a proposta é promover consciência, visão estratégica e direcionamento, sem esgotar o tema. “Nosso objetivo é preparar os participantes para escolhas mais seguras no futuro e proporcionar maior clareza sobre o que já está mudando, quais impactos podem ser percebidos no curto e médio prazo e o que precisa começar a ser planejado para evitar riscos e perda de competitividade”, afirma Sabbaddin, que também é diretor do Semcon Gestão Contábil.

A palestra contará com a participação de duas referências na área. Josiane Calixto, consultora tributária do Semcon Gestão Contábil, reúne mais de 25 anos de experiência na área tributária, com atuação em escritórios contábeis, departamentos fiscais e tributários de empresas de grande porte e no contencioso tributário de grupo multinacional do setor sucroalcooleiro. É bacharel em Direito pela Unimep, técnica em Contabilidade e pós-graduada em Direito Tributário pelo IBET, além de ter atuado como docente no Senac, com foco em aplicação prática da legislação e segurança jurídica.