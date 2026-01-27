Antes de despontar no universo das startups, Luana teve uma trajetória incomum para o perfil de bilionários. Nascida em Belo Horizonte (MG) e criada em Niterói (RJ), ela estudou na Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, em Joinville, e atuou como bailarina profissional na Áustria por nove meses após concluir o ensino médio. A rotina intensa, com aulas que se estendiam das 7h às 21h, foi decisiva para moldar a disciplina que mais tarde levaria ao empreendedorismo.

Aos 29 anos, a brasileira Luana Lopes Lara alcançou um feito raro no cenário global de negócios: tornou-se a mulher bilionária mais jovem do mundo a construir sua própria fortuna, sem herança familiar. O título foi divulgado pela revista Forbes em dezembro de 2025 e coloca a empreendedora entre os nomes mais influentes da nova geração do mercado financeiro internacional.

Apesar de ter sido aprovada em universidades como Harvard, Yale e Stanford, Luana optou pelo MIT (Instituto de Tecnologia de Massachusetts), onde se formou em ciência da computação com bolsa da Fundação Estudar. Foi durante um estágio em Nova York, na empresa Five Rings, que ela conheceu o futuro sócio, o libanês Tarek Mansour.

A startup que transformou previsões em bilhões

A dupla fundou a Kalshi, uma plataforma criada para simplificar a negociação baseada em previsões de eventos econômicos e políticos. Em menos de seis meses, a empresa viu seu valor de mercado crescer mais de cinco vezes. Um aporte de US$ 1 bilhão elevou o valuation da startup para US$ 11 bilhões, consolidando a Kalshi como um dos negócios mais promissores do setor.

Patrimônio bilionário e protagonismo global

Com 12% de participação cada, Luana Lara e Mansour passaram a ter um patrimônio estimado em US$ 1,3 bilhão individualmente — mais de R$ 6 bilhões, na conversão atual. O montante garantiu à brasileira o posto de bilionária mais jovem do mundo sem herança, reforçando sua posição como referência feminina em tecnologia e inovação.