O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu suspender uma determinação do Tribunal Superior do Trabalho (TST) que ampliava benefícios aos trabalhadores dos Correios. A medida interrompe o pagamento de gratificações adicionais e transfere, ao menos temporariamente, o peso financeiro dessas obrigações para fora do orçamento da estatal.

A decisão atendeu a um pedido apresentado pelos próprios Correios, que alegaram impacto significativo nas finanças da empresa. Entre os pontos suspensos estão o pagamento de 70% de gratificação de férias, o adicional de 200% para trabalho em dias de descanso e um tíquete extra informalmente conhecido como “vale-peru”.

Impacto financeiro no centro do debate