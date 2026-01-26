A campanha Janeiro Branco 2026, movimento nacional de conscientização sobre a saúde mental, convida a população a refletir sobre a importância do cuidado emocional e do bem-estar. Com o tema “Paz, Equilíbrio e Saúde Mental”, a iniciativa propõe transformar a pressa, o estresse e a exaustão em atitudes de autocuidado, diálogo e prevenção.
Criado em 2014 e reconhecido por lei federal, o Janeiro Branco busca romper o silêncio sobre o sofrimento emocional e estimular a sociedade a falar abertamente sobre saúde mental. Em um cenário em que o Brasil enfrenta altos índices de ansiedade e depressão, a campanha reforça a necessidade de desacelerar e construir rotinas mais saudáveis.
VEJA MAIS:
- CAPS registrou 58 mil atendimentos de saúde mental em 2025
- CVV lança campanha e busca novos voluntários em Piracicaba
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Símbolo e mensagem da campanha
Neste ano, o símbolo da campanha é o post-it, que deixa de representar urgência e passa a carregar mensagens de consciência, acolhimento e cuidado consigo e com o outro. A proposta é reforçar que cuidar da mente não é luxo, mas uma base essencial para uma vida plena, com impacto direto na qualidade de vida, nos relacionamentos e no desempenho no trabalho e nos estudos.
Rede de atendimento em Piracicaba
Em Piracicaba, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, registrou 57.951 atendimentos relacionados à saúde mental em 2025 nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS). Os números incluem acolhimentos, 21.041 consultas médicas, atendimentos multiprofissionais, grupos terapêuticos, oficinas, além de atividades familiares e comunitárias.
Os CAPS são serviços públicos, comunitários e gratuitos do Sistema Único de Saúde (SUS), voltados ao cuidado de pessoas com transtornos mentais graves e persistentes ou com necessidades relacionadas ao uso de álcool e outras drogas. O atendimento é territorial, com foco na reabilitação psicossocial, na promoção da autonomia e no fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. Os serviços funcionam em modelo de porta aberta, sem necessidade de encaminhamento prévio.
Atualmente, o município conta com cinco CAPS, todos com funcionamento das 7h às 17h:
- CAPS II Bela Vista (rua Bela Vista, 665, Vila Independência), para adultos das regiões leste, sul e central;
- CAPS Vila Cristina (rua Dr. Antônio Augusto de Barros Penteado, 422, Jardim Elite), para adultos da região oeste;
- CAPS II Girassol (rua das Ametistas, 210, Mário Dedini), para adultos da região norte;
- CAPS AD (avenida Dr. Paulo de Moraes, 1.703), voltado a adultos com sofrimento relacionado ao uso de álcool e outras drogas;
- CAPS Infantojuvenil (rua Floriano Carraro, 425, Nova Piracicaba), para crianças e adolescentes de 5 a 18 anos.
Cuidado contínuo e convite à reflexão
Os atendimentos são organizados por meio do Projeto Terapêutico Singular (PTS), construído de forma conjunta entre equipe, paciente e família, e incluem cuidados médicos, psicológicos e de enfermagem, além de grupos, oficinas terapêuticas e ações comunitárias. A Secretaria Municipal de Saúde reforça que os CAPS são serviços estratégicos da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), garantindo cuidado contínuo, humanizado e próximo da comunidade.
“Piracicaba conta com uma rede de saúde preparada para acolher e acompanhar pessoas em sofrimento psíquico em todos os níveis de atenção. Desde a unidade básica até os CAPS, os profissionais estão capacitados para realizar o primeiro acolhimento, avaliar cada caso e encaminhar para o cuidado mais adequado. Nosso compromisso é garantir que o paciente seja ouvido, orientado e acompanhado de forma contínua, com respeito, proximidade e humanização”, destacou Vandrea Novello, da área de saúde mental da rede municipal.
A campanha também estimula atitudes simples que fazem diferença no dia a dia, como priorizar o autocuidado — sono, alimentação, atividade física e lazer —, buscar apoio, falar sobre sentimentos, desacelerar e fortalecer vínculos. O tema “Janeiro Branco: cuidar da mente é um ato de amor” foi destaque no programa Sala de Visitas 105, da Educativa FM, com a participação da psicóloga Marina Maroni e de Vandrea Novello. O conteúdo está disponível no site da emissora.