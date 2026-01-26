Criado em 2014 e reconhecido por lei federal, o Janeiro Branco busca romper o silêncio sobre o sofrimento emocional e estimular a sociedade a falar abertamente sobre saúde mental. Em um cenário em que o Brasil enfrenta altos índices de ansiedade e depressão, a campanha reforça a necessidade de desacelerar e construir rotinas mais saudáveis.

A campanha Janeiro Branco 2026, movimento nacional de conscientização sobre a saúde mental, convida a população a refletir sobre a importância do cuidado emocional e do bem-estar. Com o tema “Paz, Equilíbrio e Saúde Mental”, a iniciativa propõe transformar a pressa, o estresse e a exaustão em atitudes de autocuidado, diálogo e prevenção.

Neste ano, o símbolo da campanha é o post-it, que deixa de representar urgência e passa a carregar mensagens de consciência, acolhimento e cuidado consigo e com o outro. A proposta é reforçar que cuidar da mente não é luxo, mas uma base essencial para uma vida plena, com impacto direto na qualidade de vida, nos relacionamentos e no desempenho no trabalho e nos estudos.

Rede de atendimento em Piracicaba

Em Piracicaba, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, registrou 57.951 atendimentos relacionados à saúde mental em 2025 nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS). Os números incluem acolhimentos, 21.041 consultas médicas, atendimentos multiprofissionais, grupos terapêuticos, oficinas, além de atividades familiares e comunitárias.

Os CAPS são serviços públicos, comunitários e gratuitos do Sistema Único de Saúde (SUS), voltados ao cuidado de pessoas com transtornos mentais graves e persistentes ou com necessidades relacionadas ao uso de álcool e outras drogas. O atendimento é territorial, com foco na reabilitação psicossocial, na promoção da autonomia e no fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. Os serviços funcionam em modelo de porta aberta, sem necessidade de encaminhamento prévio.