As imagens mostram o homem despejando um líquido inflamável sobre o monumento e, em seguida, utilizando um isqueiro para provocar o fogo. Após o incêndio, ele liga uma caixa de som, dança diante da estátua e faz gestos obscenos direcionados à câmera e ao monumento.

Um homem incendiou uma estátua de Cristiano Ronaldo localizada em frente ao museu dedicado ao jogador, na cidade do Funchal, na ilha da Madeira. A ação ocorreu na terça-feira (20) e foi divulgada pelo próprio suspeito em um vídeo publicado nas redes sociais.

Ainda na terça-feira, a Polícia de Segurança Pública da Madeira informou que localizou o suspeito com o auxílio de informações repassadas pela população. Ele foi encaminhado para atendimento em uma unidade de emergência psiquiátrica. De acordo com uma fonte policial ouvida pela imprensa portuguesa, o homem já é conhecido na cidade por episódios semelhantes.

Em nota, o Comando Regional da Madeira da Polícia de Segurança Pública afirmou que, após os acontecimentos registrados nas proximidades da estátua, foi possível identificar e abordar o responsável. Segundo a corporação, a ação ocorreu em articulação com a Autoridade de Saúde, que determinou o encaminhamento do indivíduo para avaliação psiquiátrica.

De acordo com o vídeo divulgado, o fogo permaneceu por alguns segundos e não há indícios visuais de danos estruturais ao monumento. Até o momento, a polícia não informou oficialmente sobre as condições da estátua após o incidente.