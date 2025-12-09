Londrina entrou para o mapa dos recordes internacionais ao receber, oficialmente, o maior Papai Noel do planeta. A confirmação foi feita pela juíza do Guinness World Records, Susana Reynes, que esteve no Paraná para validar a marca histórica — celebrada pela prefeitura na noite da última sexta-feira (05).

VEJA MAIS:

Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.

O impressionante boneco natalino, erguido sobre o Lago Igapó II, alcança 27 metros de altura e pesa 15 toneladas, consolidando-se como o mais imponente já construído. A estrutura foi cuidadosamente montada sobre uma plataforma flutuante e, após finalizada, precisou ser transportada por uma balsa até o ponto de exibição.