Londrina entrou para o mapa dos recordes internacionais ao receber, oficialmente, o maior Papai Noel do planeta. A confirmação foi feita pela juíza do Guinness World Records, Susana Reynes, que esteve no Paraná para validar a marca histórica — celebrada pela prefeitura na noite da última sexta-feira (05).
O impressionante boneco natalino, erguido sobre o Lago Igapó II, alcança 27 metros de altura e pesa 15 toneladas, consolidando-se como o mais imponente já construído. A estrutura foi cuidadosamente montada sobre uma plataforma flutuante e, após finalizada, precisou ser transportada por uma balsa até o ponto de exibição.
O projeto, que recebeu investimento de R$ 1,8 milhão, transformou o entorno do lago em um grande cenário temático. Para complementar o visual, foram instalados 40 arcos iluminados em formato de cometas, além de um conjunto de luzes especiais nas árvores da região, criando um corredor natalino que tem atraído moradores e turistas.
Com a certificação, Londrina ultrapassa a cidade de Águeda, em Portugal, que antes detinha o título com uma figura de 21 metros. Agora, o Brasil passa a liderar o ranking mundial com a escultura gigante que já se tornou novo cartão-postal local durante o período festivo.