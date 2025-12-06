A Divisão de Proteção e Bem-Estar Animal (Canil Municipal) está com uma ação neste final de ano para conseguir um lar provisório para alguns cães que lá vivem. A ideia é não somente proporcionar momentos de alegria aos animais, como também abrir uma possibilidade de terem um lar definitivo após essa experiência de alguns dias.

Foram selecionados 12 cães pela equipe do Canil Municipal, os mais dóceis e sociáveis, para serem adotados de forma provisória, entre os dias 20 de dezembro e 5 de janeiro. Assim, eles não precisariam passar o final de ano sozinhos no canil. Dos 12, dois já foram adotados. A intenção ainda é que, após esse período, as famílias possam adotar os bichinhos.

Para dar um lar temporário para os animais, os interessados devem ligar para o número (19) 3434-3888 e fazer um cadastro. Em seguida, uma equipe especializada irá checar os dados e entrar em contato com os interessados para explicar os próximos passos da ação.