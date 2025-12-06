A Divisão de Proteção e Bem-Estar Animal (Canil Municipal) está com uma ação neste final de ano para conseguir um lar provisório para alguns cães que lá vivem. A ideia é não somente proporcionar momentos de alegria aos animais, como também abrir uma possibilidade de terem um lar definitivo após essa experiência de alguns dias.
Foram selecionados 12 cães pela equipe do Canil Municipal, os mais dóceis e sociáveis, para serem adotados de forma provisória, entre os dias 20 de dezembro e 5 de janeiro. Assim, eles não precisariam passar o final de ano sozinhos no canil. Dos 12, dois já foram adotados. A intenção ainda é que, após esse período, as famílias possam adotar os bichinhos.
Para dar um lar temporário para os animais, os interessados devem ligar para o número (19) 3434-3888 e fazer um cadastro. Em seguida, uma equipe especializada irá checar os dados e entrar em contato com os interessados para explicar os próximos passos da ação.
“A Adoção Temporária de Natal é uma forma segura, responsável e profundamente transformadora de oferecer companhia, descanso e afeto a um animal que talvez nunca tenha tido essa chance. Para o tutor temporário, é a oportunidade de viver a experiência de fazer a diferença real na vida de um ser que só conhece a linguagem da gratidão”, explicou o médico veterinário Maurício Etechebere, gerente da Divisão de Proteção e Bem-Estar Animal.
BAZAR
A OnG (Organização não Governamental) “Gatos de Rua” realiza entre segunda-feira (8) e quarta-feira (10) deste mês mais um bazar beneficente para arrecadação de recursos para a entidade. O evento de três dias será no Teatro São José, no Centro, das 9h às 17h.
A “Gatos de Rua” atua há 11 anos em Piracicaba e região com uma equipe de seis voluntárias. A OnG tem atualmente cerca de 100 animais – sendo que são doados uma média de 20 a 30 gatos por mês.
No bazar, poderão ser adquiridos desde roupas e sapatos, passando por acessórios, bijuterias, artigos de cozinha, cama, mesa e banho, peças de decoração e eletroeletrônicos, entre outros. Tudo é organizado por seções para melhor observação dos visitantes. Todos esses artigos foram doados por pessoas comuns que apoiam a causa animal.
TUDO REVERTIDO
De acordo com Paola Simonaggio, uma das idealizadoras do “Gatos de Rua”, toda a renda arrecadada será revertida para pagamento de veterinários, além de tratamentos, cirurgias, castração, ração, remédio, entre outros. Ela disse que a OnG faz diversas ações durante cada mês e os recursos, muitas vezes, não são suficientes para a grande demanda.
“Esse evento existe a cada dois meses. Então, a gente vai se virando com esse dinheiro até o próximo bazar, que será realizado em dezembro”, explicou. “É assim que a gente sobrevive. É assim que a gente consegue pagar as nossas contas”, emendou.
Paola contou ainda que a população pode comparecer tranquilamente porque encontrará produtos de qualidade. “A gente faz uma triagem, vê peça por peça. Tudo que a gente ganha é testado, a gente vê as condições. Então, tem coisas muito boas. É impecável o nosso bazar e é gigantesco. Pega a parte inteira da frente do teatro São José”, contou.