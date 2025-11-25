No momento em que dietas altamente restritivas ganham espaço nas redes sociais, um movimento contrário começa a se consolidar entre milhares de brasileiros: o de que é possível emagrecer sem abandonar alimentos tradicionais como pão francês, arroz branco e, especialmente, o feijão — item cuja ausência na rotina alimentar pode elevar em até 20% o risco de obesidade e em 10% o de excesso de peso, segundo pesquisa conduzida pela Faculdade de Medicina da UFMG.
Esses dados ganham ainda mais relevância diante do crescimento do interesse por ferramentas digitais de saúde. Somente no último ano, aplicativos de fitness ultrapassaram 850 milhões de downloads em todo o mundo, e mais de 345 milhões de pessoas recorreram a eles para monitorar treino e alimentação, segundo o relatório anual Fitness App Market, do Business of Apps.
Entre essas plataformas, uma análise da FitLab — que reúne 55 mil usuários ativos — mostra que, mesmo durante fases de perda de peso, o consumo de arroz, pão e acompanhamentos regionais permanece constante. Os registros diários revelam que esses alimentos continuam presentes, mas em porções equilibradas e combinados com proteínas e vegetais.
Para Renata Ikeda, idealizadora do FitLab, o sucesso dessa abordagem reside exatamente no rompimento com a ideia de que emagrecer exige abrir mão do que se gosta. “Nosso propósito é ensinar equilíbrio. O aplicativo devolve ao usuário a consciência do que ele realmente come, sem culpas e sem terrorismo nutricional”, explica.
Um exemplo simples ilustra essa lógica: um prato composto por arroz e feijão, somado a uma proteína magra, vegetais e um fio de azeite, pode variar entre 300 e 400 kcal, dependendo das proporções. Além de acessível, essa combinação é considerada nutricionalmente completa. Pesquisas da Embrapa apontam que arroz e feijão se complementam, oferecendo proteínas de boa qualidade, fibras, vitaminas do complexo B e minerais essenciais.
Apesar disso, o consumo desses alimentos tem diminuído. Dados da Scanntech, citados pela Embrapa, mostram que o arroz caiu 4,7% e o feijão recuou 4,2% no primeiro semestre de 2025 em comparação ao mesmo período do ano anterior. Ainda assim, ambos permanecem entre os produtos mais consumidos do país.
O pão francês também segue firme no cardápio nacional. Informações do IBGE e da ABIP indicam que o brasileiro ingere, em média, 60 g por dia, número estável nos últimos anos. Uma fatia de pão integral (30 g) fornece cerca de 65 a 75 kcal, além de fibras, ferro e vitaminas do complexo B — características que o tornam compatível com dietas de emagrecimento quando consumido com moderação.
O modelo da FitLab orienta o usuário a registrar tudo o que consome, com foto ou descrição, e compara o consumo real com as metas diárias de calorias e macronutrientes. Quando necessário, o aplicativo alerta sobre excessos. Esse acompanhamento permite que alimentos familiares possam compor refeições mais equilibradas, sem gerar sensação de privação.
Os benefícios dessa abordagem aparecem em diferentes aspectos:
- Aderência prolongada: Dietas que preservam alimentos “queridinhos” são mais sustentáveis a longo prazo.
- Saciedade fortalecida: O feijão é rico em fibras, que prolongam a sensação de saciedade e ajudam no controle glicêmico.
- Proteção contra o ganho de peso: A pesquisa da UFMG associou o consumo regular de feijão a menor risco de obesidade.
- Equilíbrio calórico: Uma colher de arroz cozido (20 g) tem cerca de 25 kcal, menos do que a maioria dos snacks industrializados.
Para Renata Ikeda, os dados revelam que “são 55 mil pessoas provando, na prática, que dá para emagrecer sem cortar o que amam”. Ela destaca que a chave está no controle das quantidades e nas combinações. “Quando a tecnologia respeita a cultura alimentar das pessoas, o emagrecimento deixa de ser sacrifício e vira conquista.”
A trajetória do FitLab reforça uma mensagem simples — e, para muitos, libertadora: o prato tradicional brasileiro continua sendo um aliado poderoso na busca por saúde e bem-estar. Não é o arroz. Não é o feijão. Não é o pão. É o desequilíbrio que pesa.