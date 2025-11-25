No momento em que dietas altamente restritivas ganham espaço nas redes sociais, um movimento contrário começa a se consolidar entre milhares de brasileiros: o de que é possível emagrecer sem abandonar alimentos tradicionais como pão francês, arroz branco e, especialmente, o feijão — item cuja ausência na rotina alimentar pode elevar em até 20% o risco de obesidade e em 10% o de excesso de peso, segundo pesquisa conduzida pela Faculdade de Medicina da UFMG.

Esses dados ganham ainda mais relevância diante do crescimento do interesse por ferramentas digitais de saúde. Somente no último ano, aplicativos de fitness ultrapassaram 850 milhões de downloads em todo o mundo, e mais de 345 milhões de pessoas recorreram a eles para monitorar treino e alimentação, segundo o relatório anual Fitness App Market, do Business of Apps.