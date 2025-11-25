25 de novembro de 2025
SAÚDE

Descubra por que você não deve jogar fora a casca da jabuticaba

Por Da redação |
| Tempo de leitura: 2 min
Freepik

Cada vez mais presente em estudos sobre nutrição e bem-estar, a casca da jabuticaba vem chamando atenção por seu potencial de fortalecer o organismo e contribuir para a saúde de maneira natural. Apesar de muita gente ainda descartar essa parte da fruta, especialistas reforçam que é justamente nela que se concentra a maior quantidade de compostos antioxidantes e pigmentos benéficos, como as antocianinas — responsáveis pela cor escura característica da jabuticaba.

Segundo pesquisadores, essas substâncias ajudam a proteger o sistema cardiovascular, possuem ação anti-inflamatória e podem colaborar para a redução do colesterol. A presença de antioxidantes também atua no combate aos radicais livres, auxiliando na prevenção de doenças crônicas e na proteção celular, o que inclui efeitos contra o envelhecimento precoce.

Entre as formas de consumo mais populares está o chá da casca de jabuticaba, uma alternativa simples para incorporar os nutrientes ao dia a dia. A preparação é rápida: basta ferver a água por alguns minutos, adicionar as cascas, tampar a infusão e aguardar o tempo necessário para que os compostos sejam liberados. Depois de coar, a bebida pode ser consumida quente ou gelada, mantendo suas propriedades.

A versatilidade da casca também abre espaço para usos culinários e até industriais. Ela pode ser transformada em geleias caseiras, utilizada na produção de vinagres fermentados e até empregada como corante natural em alimentos e cosméticos. Pesquisadores destacam que o interesse por esse tipo de aproveitamento tem aumentado, impulsionado por estudos que demonstram seu valor nutricional.

Apesar de ainda existir certo receio sobre consumir a casca devido ao sabor mais intenso, não há contraindicações quando usada com moderação dentro de uma alimentação equilibrada. Especialistas reforçam que aproveitar a fruta por completo — incluindo polpa, semente e casca — potencializa os benefícios oferecidos pela jabuticaba.

