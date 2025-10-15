16 de outubro de 2025
JP - Sampi Piracicaba

JP - Sampi Piracicaba
JP - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP nas Redes Sociais | @jpjornal
MULHER DO PADRE

Escândalo: padre é flagrado com noiva de fiel

Por Da Redação |
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Redes Sociais
Padre Luciano Braga Simplício e jovem: romance em casa paroquial
Padre Luciano Braga Simplício e jovem: romance em casa paroquial

Um padre da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Nova Maringá (MT), foi afastado de suas atividades religiosas após ser flagrado em situação íntima com a noiva de um fiel dentro de uma casa paroquial. O caso, que ocorreu recentemente, viralizou nas redes sociais e gerou forte repercussão entre os fiéis da comunidade católica.

O vídeo do flagrante

De acordo com informações de portais de notícias da região, o padre Luciano Braga Simplício aparece nas imagens vestindo apenas um short. A jovem, de 21 anos, surge usando um baby doll e tenta se esconder embaixo de uma pia de banheiro quando o noivo e o pai dela invadem o local e arrombam a porta.

Afastamento pela Diocese

Após a repercussão do vídeo, a Diocese de Diamantino anunciou o afastamento do padre. Em nota, o bispo Dom Vital Chitolina afirmou que a Igreja está tomando “todas as medidas canônicas cabíveis” e que o caso será analisado internamente. Entre as possíveis ações, estão investigação e medidas disciplinares previstas pelo Direito Canônico.

VEJA MAIS

Jovem registra boletim de ocorrência

A jovem envolvida no episódio procurou a Polícia Civil e registrou boletim de ocorrência em São José do Rio Claro (MT). Ela pede a apuração do vazamento e da divulgação não autorizada das imagens gravadas dentro da casa paroquial.

A Polícia Civil informou que o inquérito foi instaurado e tramita sob sigilo para proteger os envolvidos. A investigação busca identificar os responsáveis pela gravação e pela divulgação do vídeo nas redes sociais.

Repercussão e debate

O caso levantou discussões sobre conduta ética no exercício religioso e também sobre a exposição de vídeos íntimos na internet. Fiéis da região expressaram indignação e cobraram transparência da Igreja sobre as medidas que serão tomadas.

Enquanto isso, o padre segue afastado e a investigação — tanto civil quanto eclesiástica — continua em andamento.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários