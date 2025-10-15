Escândalo: padre é flagrado com noiva de fiel

Um padre da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Nova Maringá (MT), foi afastado de suas atividades religiosas após ser flagrado em situação íntima com a noiva de um fiel dentro de uma casa paroquial. O caso, que ocorreu recentemente, viralizou nas redes sociais e gerou forte repercussão entre os fiéis da comunidade católica.
O vídeo do flagrante
De acordo com informações de portais de notícias da região, o padre Luciano Braga Simplício aparece nas imagens vestindo apenas um short. A jovem, de 21 anos, surge usando um baby doll e tenta se esconder embaixo de uma pia de banheiro quando o noivo e o pai dela invadem o local e arrombam a porta.
Afastamento pela Diocese
Após a repercussão do vídeo, a Diocese de Diamantino anunciou o afastamento do padre. Em nota, o bispo Dom Vital Chitolina afirmou que a Igreja está tomando “todas as medidas canônicas cabíveis” e que o caso será analisado internamente. Entre as possíveis ações, estão investigação e medidas disciplinares previstas pelo Direito Canônico.
VEJA MAIS
- Homicídio e estupro: 7 foragidos são capturados em Piracicaba
- Passageira viveu pesadelo com policial se masturbando em ônibus
Jovem registra boletim de ocorrência
A jovem envolvida no episódio procurou a Polícia Civil e registrou boletim de ocorrência em São José do Rio Claro (MT). Ela pede a apuração do vazamento e da divulgação não autorizada das imagens gravadas dentro da casa paroquial.
A Polícia Civil informou que o inquérito foi instaurado e tramita sob sigilo para proteger os envolvidos. A investigação busca identificar os responsáveis pela gravação e pela divulgação do vídeo nas redes sociais.
Repercussão e debate
O caso levantou discussões sobre conduta ética no exercício religioso e também sobre a exposição de vídeos íntimos na internet. Fiéis da região expressaram indignação e cobraram transparência da Igreja sobre as medidas que serão tomadas.
Enquanto isso, o padre segue afastado e a investigação — tanto civil quanto eclesiástica — continua em andamento.