Escândalo: padre é flagrado com noiva de fiel

Um padre da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Nova Maringá (MT), foi afastado de suas atividades religiosas após ser flagrado em situação íntima com a noiva de um fiel dentro de uma casa paroquial. O caso, que ocorreu recentemente, viralizou nas redes sociais e gerou forte repercussão entre os fiéis da comunidade católica.

O vídeo do flagrante

De acordo com informações de portais de notícias da região, o padre Luciano Braga Simplício aparece nas imagens vestindo apenas um short. A jovem, de 21 anos, surge usando um baby doll e tenta se esconder embaixo de uma pia de banheiro quando o noivo e o pai dela invadem o local e arrombam a porta.

Afastamento pela Diocese

Após a repercussão do vídeo, a Diocese de Diamantino anunciou o afastamento do padre. Em nota, o bispo Dom Vital Chitolina afirmou que a Igreja está tomando “todas as medidas canônicas cabíveis” e que o caso será analisado internamente. Entre as possíveis ações, estão investigação e medidas disciplinares previstas pelo Direito Canônico.