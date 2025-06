Sana: novo medicamento contra obesidade pode substituir Ozempic

Publicado na renomada revista "Nature Metabolism", no último dia 17, o novo medicamento SANA promete promover a perda de peso ao estimular as células de gordura a queimar energia para produzir calor. Além disso, segundo pesquisas, o fármaco não interfere no apetite ou nos sistemas nervoso central e digestivo, o que o diferencia de outras drogas antiobesidade já existentes.

Diferentemente dos análogos do GLP-1, como a semaglutida (princípio ativo do Ozempic), que atuam no controle do apetite e da saciedade, o SANA é derivado do salicilato — um composto encontrado naturalmente em plantas e base da aspirina. Seu mecanismo de ação inédito o posiciona como o primeiro de uma nova classe de fármacos contra a obesidade.