Embaixada dos EUA irá analisar redes sociais para visto; entenda

Embaixada dos Estados Unidos no Brasil divulgou um comunicado nesta quarta-feira (25) informando que o governo americano passará a monitorar as redes sociais de todos os solicitantes de visto de estudante para entrada no país. A medida faz parte da política de imigração mais rígida prometida pelo presidente Donald Trump.

VEJA MAIS:



Segundo a embaixada, as autoridades dos EUA realizarão uma verificação "abrangente e minuciosa" do comportamento online dos estudantes, agora quem quiser adentrar o país para estudar precisa deixar sua rede social no modo "público". A decisão abrange os solicitantes dos seguintes tipos de visto: