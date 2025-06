Harmonização glútea: a nova queridinha das famosas

A busca pelo corpo ideal tem levado cada vez mais pessoas às clínicas de estética. Um dos procedimentos que mais cresce nos últimos anos é a harmonização glútea, um conjunto de técnicas voltado para melhorar o volume, o contorno e a simetria dos glúteos. No entanto, especialistas alertam: apesar de ser minimamente invasivo em muitos casos, o procedimento não está isento de riscos.

O que é harmonização glútea?

A harmonização glútea engloba diversos tratamentos estéticos e minimamente invasivos que visam remodelar os glúteos. Entre os mais comuns estão:

Aplicação de bioestimuladores de colágeno (como o Sculptra® ou Radiesse®)

Preenchimento com ácido hialurônico

Fios de sustentação

Lipoenxertia (transplante de gordura do próprio corpo)

Diferente das próteses de silicone, esses procedimentos prometem resultados mais naturais e recuperação mais rápida. A técnica escolhida varia de acordo com o biotipo do paciente, os objetivos estéticos e a avaliação do profissional.