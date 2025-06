Brasileira é vista imóvel a 500m de vulcão na Indonésia;

As autoridades da Indonésia retomaram, nesta segunda-feira (23), as buscas pela brasileira Juliana Marins, de 26 anos, que caiu de um penhasco durante uma trilha no Monte Rinjani, localizado na ilha de Lombok. A informação foi confirmada à família por representantes diplomáticos do Brasil no país asiático.

De acordo com comunicado do Parque Nacional do Monte Rinjani, a jovem foi localizada às 6h30 do horário local (17h30 de domingo, no horário de Brasília), a aproximadamente 500 metros do ponto onde teria escorregado. Ela foi vista imóvel.