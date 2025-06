Piracicaba conquista título no futebol nos Jogos da Juventude

O time de futebol masculino sub-18 de Piracicaba encerrou com chave de ouro sua participação na 40ª edição dos Jogos Abertos da Juventude ao conquistar o título. A decisão foi realizada na manhã de domingo (22), no Estádio Municipal Archangelo Brega, em Lençóis Paulista, com vitória por 2 a 1 sobre a equipe de Guarujá.

VEJA MAIS:

Representada pelo time DNA XV Sub-18, em parceria com a Selam (Secretaria de Esportes, Lazer e Atividades Motoras), a equipe piracicabana garantiu o lugar mais alto do pódio e fechou sua campanha com seis vitórias, um empate e apenas uma derrota. Ao todo, o grupo comandado pelo técnico Matheus Hansen balançou as redes 16 vezes e sofreu apenas cinco gols em oito partidas. Na grande final, os gols do Nhô Quim foram anotados por Enzo Stopa e Lorenzo. Enzo terminou como artilheiro da equipe, ao lado de Valverde, ambos com cinco gols marcados no torneio.