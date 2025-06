Tragédia do balão: trio morre abraçado e queimado no cesto

A cena que os socorristas encontraram no local da queda do balão incendiado foi de cortar o coração. Três corpos foram localizados abraçados, completamente carbonizados, no interior do que restou do cesto em Santa Catarina. O impacto da imagem foi tão profundo que até policiais experientes ficaram abalados com o que viram.

As vítimas estavam lado a lado, em um último gesto de desespero ou proteção, dentro de um cesto despedaçado pelas chamas e pela queda violenta. Os restos do balão estavam espalhados pelo solo queimado, entre árvores chamuscadas e o silêncio pesado da tragédia.