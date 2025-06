Motoboy some em entrega de lanche e é achado queimado em canavial

De acordo com o boletim de ocorrência, Antonio saiu por volta das 19h30 para fazer a entrega de um lanche e, desde então, não deu mais notícias. Familiares, preocupados, divulgaram o desaparecimento nas redes sociais, alertando que ele era cardíaco e estava com o celular, que também desapareceu.

Na manhã seguinte, moradores encontraram um corpo queimado em uma plantação de cana, no final da rua Ivone Maria da Silva Paccola, e acionaram a Guarda Civil Municipal. No local, além do corpo, foram encontrados um isqueiro e a viseira de um capacete. A moto da vítima, uma Yamaha XTZ250 Lander, não foi localizada.

A Polícia Civil investiga o caso como latrocínio, ou seja, roubo seguido de morte.