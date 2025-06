Vereador propõe Frente em Defesa do Aeroporto Regional

De acordo com o projeto, a frente será composta pelo vereador autor e até mais quatro vereadores, além de representantes do poder público, Ministério Público, Defensoria Pública, sociedade civil, associações comerciais e demais entidades interessadas.

A Câmara Municipal de Piracicaba vai analisar a criação da Frente Parlamentar em Defesa do Aeroporto Regional da Região Metropolitana de Piracicaba. A proposta, que ainda tem que ser votada, é de autoria do vereador Fábio Silva (Republicanos) e tem como objetivo articular, discutir e acompanhar as ações necessárias para viabilizar a implantação do aeroporto, considerado estratégico para o desenvolvimento econômico e social da região.

Entre as atribuições da frente parlamentar estão a promoção de audiências públicas, debates e reuniões com a comunidade, além da articulação com deputados estaduais e federais.

A justificativa do projeto destaca que a instalação do Aeroporto Regional é fundamental para consolidar a recém-criada Região Metropolitana de Piracicaba, que abrange mais de 20 municípios e uma população superior a dois milhões de habitantes.

O texto menciona, ainda, que o governo federal já reconheceu a viabilidade do projeto, com previsão de recursos por meio do PAC (Plano de Aceleração do Crescimento) e do Projeto AmpliAR, destinado à aquisição do terreno, elaboração do projeto e execução das obras. O ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica) será responsável pela análise da área mais viável para a implantação do aeroporto.