Pano de prato pode estar colocando sua saúde em risco; entenda

Entre os principais pontos de atenção está o pano de prato, que deve ser trocado diariamente. Por estar em contato com alimentos, mãos e superfícies úmidas, esse item pode concentrar microrganismos. A recomendação é que seja lavado separadamente, com água quente e sabão, e seco preferencialmente ao sol. O uso de ferro de passar ou secadora também é indicado, pois o calor contribui para eliminar os organismos presentes no tecido.

A esponja de lavar louças, por sua vez, deve ser higienizada após cada uso com água e sabão. O ideal é deixá-la secar completamente antes de ser guardada. A troca deve ser feita semanalmente, ou antes disso, caso apresente alteração de cor, presença de resíduos escuros ou odor.

O pano de pia também exige cuidados semelhantes. Especialistas indicam a lavagem frequente com detergente e o cuidado de não deixá-lo úmido ou dobrado. Após o uso, o pano deve ser estendido para secar. O descarte é indicado quando houver sinais de desgaste, manchas ou mau cheiro, o que pode ocorrer entre três dias e uma semana de uso.

A pia é outro ponto de risco. Deve ser higienizada com água sanitária ou produtos próprios após cada uso. Uma limpeza mais profunda pode incluir bicarbonato de sódio com limão para remoção de manchas e odores. O lixo da pia, quando presente, deve ser limpo regularmente. A recomendação é optar por lixeiras com pedal, que ficam no chão, evitando acúmulo de resíduos junto à área de preparo de alimentos.