Após deixar prisão, mulher repete ataques homofóbicos; VÍDEO

O caso anterior aconteceu no sábado (14), quando Adriana foi detida em flagrante após fazer ofensas homofóbicas contra um homem em uma cafeteria do Shopping Iguatemi, na Zona Oeste da capital. Mesmo após a prisão, a Justiça concedeu liberdade provisória no domingo (15), com a imposição de medidas cautelares.

No novo episódio, a mulher teria feito comentários ofensivos sobre moradores do prédio, usando expressões depreciativas e preconceituosas voltadas a homossexuais. Testemunhas relataram que as agressões verbais começaram quando Adriana mencionou, em tom pejorativo, a presença de gays no edifício. Moradores confrontaram a jornalista, que intensificou os insultos e, mesmo diante das reações, continuou com frases ofensivas e debochadas, ignorando os apelos por respeito.

Vídeos feitos por uma das vítimas mostram a mulher usando termos pejorativos e sexualmente explícitos para se referir a homens homossexuais, além de insinuar práticas íntimas de maneira ofensiva. As imagens circulam nas redes sociais e geraram indignação entre ativistas e internautas.

Histórico de comportamento hostil