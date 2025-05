Adolescente morta após uso de vape estava com tosse havia 4 meses

De acordo com a médica Maria Enedina Scuarcialupi, da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia (SBPT), a adolescente afirmou, em entrevista médica, que utilizava o cigarro eletrônico há pelo menos três meses. A família não tinha conhecimento do uso.

Uma adolescente de 15 anos morreu na quarta-feira (28/5) no Distrito Federal com suspeita de ter desenvolvido lesão pulmonar associada ao uso de cigarro eletrônico (EVALI). A jovem apresentava tosse persistente há cerca de quatro meses, mas escondeu dos pais e dos profissionais de saúde que fazia uso do dispositivo, também conhecido como vape ou pod. A informação só foi revelada durante a última internação, já em estado grave.

A paciente deu entrada inicialmente no Hospital Cidade do Sol, em Ceilândia, em 18 de maio, transferida da UTI do Hospital Materno Infantil de Brasília. O diagnóstico clínico incluía pneumonia comunitária, pneumonia por Influenza A e EVALI. O tratamento envolveu antibióticos, corticosteroides e suporte clínico, com acompanhamento fisioterapêutico para reabilitação pulmonar.

Apesar de uma resposta inicial ao tratamento, a paciente apresentou febre persistente após 48 horas de internação. Diante da necessidade de cuidados especializados, ela foi transferida ao Hospital Universitário de Brasília (HUB) na manhã de 27 de maio, onde passou a ser acompanhada pela equipe de pneumologia.

Ainda no mesmo dia, o quadro clínico se agravou, exigindo intubação e transferência para uma unidade de terapia intensiva (UTI). Como não havia vaga disponível no HUB, ela foi levada ao Hospital Regional da Asa Norte (Hran), onde morreu horas depois.

Causa da morte