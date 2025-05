Bebê consome veneno de rato em Piracicaba

Por volta das 9h40, quando a equipe da 1ª Companhia do 10º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I) foi acionada pelo COPOM. Os PMs estavam em patrulhamento quando receberam o chamado urgente.

Uma ação rápida e heróica da Polícia Militar salvou a vida de uma bebê de apenas 1 ano e 2 meses na manhã desta terça-feira (27), em Piracicaba. A menina havia ingerido veneno para rato, popularmente conhecido como chumbinho, no bairro Vila Cristina.

Ao chegarem à rua Pedro de Moraes Cavalcante, encontraram a mãe da criança em total desespero, com a filha já desacordando nos braços, na calçada. Segundo relato da família, a menina teria entrado no quintal do vizinho e, sem ser notada, ingerido uma grande quantidade de veneno para roedores.

Sem perder tempo, os policiais decidiram levar a menina imediatamente à UPA Vila Cristina, seguindo as orientações do COBOM pelo rádio durante o trajeto.

Na unidade de saúde, a bebê foi atendida com urgência. Segundo a equipe médica, a velocidade com que os policiais agiram foi essencial para evitar uma tragédia. A criança passou por lavagem gástrica, realizou exames e segue em observação, sem risco de morte.