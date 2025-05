VÍDEO: PMs espancam homem com chutes e golpes durante abordagem

Três policiais militares foram afastados após a divulgação de imagens que mostram agressões a um homem durante uma abordagem no Jardim das Imbuias, na zona sul de São Paulo. A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP) confirmou, nesta terça-feira (20), que os agentes foram identificados e retirados das funções operacionais.

Saiba Mais:

As imagens, gravadas no domingo (18) por uma testemunha, mostram o homem no chão sendo cercado e agredido por dois policiais, com chutes e golpes de cassetete. Um terceiro agente aparece no vídeo observando a ação, sem interferir. O conteúdo foi exibido pela TV Globo.