Piracicaba terá duas escolas cívico-militares

Duas escolas estaduais de Piracicaba vão se tornar modelo cívico-militar: EE Professor Abigail de Azevedo Grillo, na Vila Rezende, e EE Edson Rontani, no Altos Piracicaba. O governo de SP divulgou a lista final das unidades que aderiram ao programa. São 100 escola escolhidas em todo o Estado que iniciarão as atividades a partir do 2º semestre.

Após a realização de três rodadas de consulta pública com 302 comunidades que manifestaram, no ano passado, interesse no modelo, foram definidas as 100 escolas que iniciarão as atividades a partir do 2º semestre. A previsão é que 50 mil estudantes sejam beneficiados.

O objetivo das consultas públicas foi ouvir toda comunidade escolar e garantir a transparência do processo. Tiveram direito a voto, mãe, pai ou responsável pelos alunos menores de 16 anos de idade; estudantes a partir de 16 anos de idade, ou seus familiares, em caso de abstenção de alunos dessa faixa etária; e professores e outros profissionais da equipe escolar.