Veja: condenada por matar Bernardo Boldrini é encontrada sem vida

Bernardo desapareceu em 4 de abril de 2014, na cidade de Três Passos, no Rio Grande do Sul, e seu corpo foi descoberto dez dias depois. A perícia apontou que a morte ocorreu no mesmo dia do desaparecimento, resultante de violência. O menino teria sido drogado antes de ser assassinado e enterrado.

Outros envolvidos no crime também tiveram seus destinos definidos pela Justiça. Leandro Boldrini, pai de Bernardo, atualmente cumpre pena em regime semiaberto. Ele chegou a ser aceito em um programa de residência médica, mas teve seu registro profissional cassado pelo Cremers em 2025, sendo desligado do hospital onde atuava. A madrasta, Graciele Ugulini, também está em regime semiaberto. Já Evandro, irmão de Graciele, teve sua pena extinta em 2024, após ser apontado pelo Ministério Público como participante por conivência e com objetivo de obter vantagem financeira.