Boatos de morte do jovem esfaqueado causam revolta em Piracicaba

Amigos e parentes do jovem esfaqueado pela ex-namorada nesta sexta-feira (18) em Piracicaba, estão revoltados com boatos espalhados nas redes sociais dizendo que ele morreu. A verdade é que o rapaz segue internado na Santa Casa.

Mesmo ferido gravemente no pescoço, ele conseguiu estancar o sangramento com a própria camisa e pedir ajuda na portaria do Ceagesp, na rodovia SP 155/308. O socorro foi rápido e a vítima foi encaminhada ao hospital.

A agressora, uma mulher de 37 anos, foi presa em flagrante por tentativa de homicídio ao chegar inesperadamente no hospital.O ataque aconteceu dentro de um carro, depois que ela pediu um abraço ao ex durante uma conversa. O que chamou atenção é que, após o crime, ela ainda foi ao hospital como se nada tivesse acontecido.