Jovem leva soco na cara de PM em abordagem e mãe registra BO

Um adolescente de 17 anos levou um soco no rosto durante uma abordagem feita por um policial militar no último sábado (12), ao lado do seu local de trabalho, no Jardim Alvorada em Piracicaba.

Depois de ouvir o relato do filho e ver as imagens das câmeras de segurança, a mãe do jovem ficou indignada e registrou um boletim de ocorrência. O 10º Batalhão da Polícia Militar informou que foi aberto um procedimento de ação preliminar para apurar a conduta do policial. A Secretaria de Segurança também instaurou um processo para investigar o caso.

Segundo as informações, o adolescente estava na rua Janete Clair, onde trabalha, quando a viatura com dois policiais chegou. Ele foi levado para a calçada e, após tirar o boné e trocar algumas palavras com um dos PMs, acabou levando um soco no rosto. Toda a ação foi registrada por uma câmera de segurança do local.