Quer sair do aluguel? Veja o que mudou no Minha Casa, Minha Vida

O programa habitacional Minha Casa, Minha Vida (MCMV) passa por uma significativa expansão com a aprovação, nesta terça-feira (15), de uma nova faixa de renda e o reajuste das faixas já existentes pelo Conselho Curador do FGTS. A iniciativa, que o governo federal planeja lançar no início de maio sob o nome de "Minha Casa, Minha Vida – Classe Média", visa facilitar o acesso à casa própria para um espectro maior de famílias brasileiras.

VEJA TAMBÉM:

A principal novidade é a criação da Faixa 4, destinada a famílias com renda mensal entre R$ 8 mil e R$ 12 mil. Além disso, as faixas preexistentes foram atualizadas, elevando os limites de renda para inclusão no programa: