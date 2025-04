Furto de luz: Vizinhos são presos após conta de morador dobrar

Dois homens, de 35 e 42 anos, foram presos nesta segunda-feira (14) no Vila Sônia em Piracicaba suspeitos de roubar energia elétrica em um condomínio. Um morador percebeu que sua conta de luz tinha praticamente dobrado e chamou a Polícia Civil.

Segundo a equipe do 5º Distrito Policial, ele desconfiava que vizinhos estivessem puxando energia do seu apartamento com uma ligação clandestina. A polícia foi até o prédio e encontrou uma derivação irregular nos fios, que levava energia da vítima para o imóvel dos suspeitos.