Mãe corta pênis, mata e queima homem que assediou sua filha

Uma mãe em fúria matou a facadas, cortou o pênis e queimou o corpo de um homem que assediou sua filha de 11 anos, na última sexta-feira em Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais.

A mulher de 42 anos, que se relacionava com o indivíduo, cometeu o homicídio quando viu mensagens de cunho sexual do homem para a menina. Diante da situação, ela colocou remédio de dormir em um copo de cerveja e ofereceu ao homem, que após perder a consciência morreu esfaqueado e foi levado para uma área de mata.

Com a ajuda de um adolescente, a mãe em fúria cortou o órgão genital e colocou na boca do indivíduo. Para finalizar, ela ateou fogo no corpo.