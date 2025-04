VÍDEO: Van pega fogo na SP 304 e mobiliza bombeiros em Piracicaba

Um incêndio mobilizou o Corpo de Bombeiros na tarde desta quarta-feira (9), no km 158 da Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304) em Piracicaba.

Segundo informações, o motorista de uma van particular notou uma faísca no veículo. Em poucos instantes, o fogo se espalhou. Ele conseguiu sair a tempo e acionou os Bombeiros.

Apesar do susto, o condutor, com idade entre não sofreu ferimentos e dispensou atendimento médico. As equipes seguem no local para conter as chamas e garantir a segurança da rodovia.