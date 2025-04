VÍDEO: Caminhão de utensílios despenca na Serra de São Pedro

Um caminhão carregado com utensílios domésticos despencou de uma ribanceira na serra de São Pedro, na Região Metropolitana de Piracicaba, nesta terça-feira (8).

O acidente ocorreu na conhecida “Curva do Coxo”, quando o motorista perdeu o controle do veículo. Ele e a esposa, que viajava como passageira, sofreram ferimentos leves.

Equipes do Corpo de Bombeiros, ambulâncias do município, Polícia Militar, Defesa Civil e a perícia foram acionadas e prestaram atendimento no local. As vítimas receberam os primeiros socorros e foram encaminhadas ao hospital.