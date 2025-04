Gestante deu à luz após sobreviver ao acidente com o ônibus

Uma gestante que viajava no ônibus que tombou e matou 11 pessoas na madrugada desta terça-feira (8) no Triângulo Mineiro, sobreviveu ao acidente e entrou em trabalho de parto logo após o socorro.

De acordo com as informações, a mulher foi encaminhada ao Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia para dar à luz. Apesar de ter sofrido alguns ferimentos no acidente, a mãe e o bebê estão bem.A criança foi encaminhada à unidade neonatal do hospital e está recebendo cuidados médicos.