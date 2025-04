VÍDEO: Ferimentos no corpo impressionaram populares em Piracicaba

A Polícia Civil segue investigando o assassinato do homem encontrado com ferimentos de facão em um pasto em Piracicaba. A vítima, que aparenta ter entre 25 e 30 anos, ainda não foi identificada oficialmente. O corpo foi localizado na manhã de terça-feira (8) no bairro Vila Industrial, e apresentava cortes profundos na cabeça e no corpo que impressionaram os moradores.

A delegada do DEIC, Dra. Juliana Ricci, esteve no local e acompanhou o trabalho dos peritos. Imagens das câmeras da região devem ser analisadas e podem ajudar na investigação. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exame necroscópico.

