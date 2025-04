Corrida Turística de Piracicaba tem inscrições abertas para 2025

Estão abertas as inscrições para a 14ª edição da Corrida Turística de Piracicaba. A prova, que é considerada a mais bonita do interior paulista, acontecerá em 29 de junho com percursos de 5K, 10K e 15K.

Os interessados podem se inscrever pelo site: https://www.corridaturisticapiracicaba.com.br/.

Para esta edição, são esperados 7 mil atletas profissionais e amadores acima de 14 anos. Mais do que uma prova, a Corrida Turística é um evento que promove bem-estar social através do esporte: a iniciativa reverte 100% do resultado em doações - nos último dois anos, foram doadas mais de 250 mil fraldas geriátricas ao Fussp (Fundo Social de Solidariedade de Piracicaba).