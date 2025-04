Volante Luiz Gustavo é internado com tromboembolismo pulmonar

O volante do São Paulo, Luiz Gustavo, 37, foi internado no Hospital Albert Einstein após se queixar de dores no peito após a partida pela Libertadores contra o Talleres na quarta-feira. Avaliado pelo departamento médico, o jogador foi encaminhado para a unidade hospitalar, onde passou por exames de imagem.

Os testes confirmaram a presença de um tromboembolismo pulmonar, condição que ocorre quando coágulos bloqueiam artérias no pulmão, exigindo cuidados médicos urgentes, pois se trata de um caso grave. O São Paulo emitiu uma nota neste sábado (5).

Luiz Gustavo está internado para observação e tratamento e deve permanecer no hospital pelos próximos dias, conforme novas avaliações forem realizadas. O clube ainda não divulgou previsão de retorno do atleta às atividades.