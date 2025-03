Papa Francisco tem alta após 38 dias e agradece fiéis na sacada

Após 38 longos e difíceis dias de internação, o Papa Francisco recebeu alta do hospital em Roma na manhã deste domingo (23), e fez questão de aparecer em uma cadeira de rodas na sacada do quinto andar, para agradecer as orações e o apoio dos fiéis neste difícil período.

Embora tenha falado pouco, o Papa acenou, reconheceu dona Carmela – uma grande apoiadora e seguidora –, tossiu um pouco e, em seguida, foi levado em um carro para o Vaticano. A multidão, que estava ansiosa pela alta do pontífice, comemorou em êxtase a boa notícia.

No momento da aparição na sacada, o Papa disse: “Obrigado a todos”, entre outras palavras, visivelmente emocionado. Agora, o tratamento de saúde continua no Vaticano, com a crise aguda e perigosa da pneumonia tendo sido superada. Antes da aparição do Papa Francisco na sacada, o tema do Angelus deste domingo (23), foi paciência e enfrentamento de situações dolorosas e difíceis.