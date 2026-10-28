O dono do Garagem do Espeto, bar localizado no Jardim Morumbi, em São José dos Campos, voltou a provocar polêmica nas redes sociais após defender que empresários demitam funcionários de esquerda e deixem de contratar trabalhadores que apoiam o PT. A declaração motivou críticas e uma promessa de denúncia ao MPT (Ministério Público do Trabalho) por parte do PSOL de São José dos Campos.

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Em um vídeo publicado nas redes sociais, o empresário, conhecido como Dersão, convoca comerciantes de todo o país a aderirem a um boicote contra pessoas que compartilham posições políticas de esquerda.