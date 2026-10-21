Honraria

O vereador Thomaz Henrique (PL), de São José dos Campos, que foi eleito deputado estadual e tomará posse na Assembleia Legislativa em fevereiro de 2027, propôs que a Câmara conceda a Medalha Cassiano Ricardo aos dois agentes da GCM (Guarda Civil Municipal) que participaram de uma ocorrência no bairro Dom Pedro 1º, no início de setembro, que terminou na morte do adolescente Brayan Willian dos Santos Ferreira da Silva, de 16 anos.

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Ocorrência

Na ocorrência, os dois agentes estavam em um carro da GCM e perseguiam dois adolescentes sem capacete em uma motocicleta sem placa. Houve uma colisão entre os dois veículos e a moto acabou prensada contra o muro de uma casa. Brayan, que estava na garupa, morreu. O outro jovem ficou ferido.