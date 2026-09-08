O secretário de Proteção ao Cidadão de São José dos Campos, Rafael Silva, afirmou que a viatura da GCM (Guarda Civil Municipal) envolvida em acidente no qual morreu um adolescente de 16 anos, na segunda-feira (7), na zona sul da cidade, havia passado por vistoria antes de ir para as ruas, sem apresentar falha nos freios.
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Segundo o boletim de ocorrência, a equipe da GCM envolvida na ação afirmou ter acionado os freios durante a perseguição, mas destacou que "eles não responderam" antes da colisão. Os dois adolescentes foram prensados contra o muro de uma casa (VEJA O VÍDEO).
“Em via com curvas sucessivas, ambos os veículos trafegavam em velocidade excessiva. Segundo o condutor da viatura, no momento em que a motocicleta reduziu para a curva, ele também acionou os freios, que não responderam, colidindo a viatura contra um muro na mesma dinâmica em que a motocicleta também colidiu”, diz o BO registrado na Polícia Civil, que investiga o caso.
O caso é investigado pela Polícia Civil.
De acordo com o secretário, os guardas municipais seguem o protocolo de fazer um check-list obrigatório dos veículos antes de iniciar o trabalho nas ruas. No caso da viatura envolvida no acidente, não havia registro de problema no sistema de freios antes da saída para as ruas.
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Sem relato de problema no freio
A Secretaria de Proteção ao Cidadão confirmou que não havia relato anterior de problemas no freio da viatura envolvida no acidente. O sistema de frenagem estava funcionando normalmente antes do acidente que matou um adolescente e feriu outro.
A Polícia Científica vai realizar uma perícia para verificar as condições da viatura e esclarecer se houve ou não algum problema mecânico.
Internamente, a Secretaria de Proteção ao Cidadão informou que o caso também será investigado pela Corregedoria da GCM. O guarda envolvido no acidente ficou ferido e estava hospitalizado, com expectativa de alta médica nesta terça-feira (8).
Como foi o acidente
De acordo com o registro policial, os guardas avistaram dois adolescentes sem capacete em uma motocicleta sem placa. A equipe deu ordem de parada, mas os jovens fugiram em alta velocidade.
Durante o acompanhamento, a motocicleta e a viatura bateram contra um muro em um trecho de via com curvas sucessivas. O adolescente de 16 anos que estava na garupa morreu no local. Ele foi identificado como Brayan Willian dos Santos Ferreira da Silva.
O outro jovem, também de 16 anos e que conduzia a moto, ficou ferido e foi levado para atendimento médico. Posteriormente, ele foi apreendido e encaminhado ao Ministério Público por ato infracional análogo aos crimes de receptação, adulteração de sinal identificador de veículo, desobediência e direção sem habilitação.
Investigações
A motocicleta utilizada pelos adolescentes havia sido furtada e foi recuperada e apreendida.
O caso foi registrado pela Central de Polícia Judiciária de São José dos Campos. A polícia analisa imagens e aguarda os laudos periciais, que deverão ajudar a esclarecer as circunstâncias da colisão e verificar o que provocou o acidente.