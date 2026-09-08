O secretário de Proteção ao Cidadão de São José dos Campos, Rafael Silva, afirmou que a viatura da GCM (Guarda Civil Municipal) envolvida em acidente no qual morreu um adolescente de 16 anos, na segunda-feira (7), na zona sul da cidade, havia passado por vistoria antes de ir para as ruas, sem apresentar falha nos freios.

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Segundo o boletim de ocorrência, a equipe da GCM envolvida na ação afirmou ter acionado os freios durante a perseguição, mas destacou que "eles não responderam" antes da colisão. Os dois adolescentes foram prensados contra o muro de uma casa (VEJA O VÍDEO).