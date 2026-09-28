Foram concluídas as investigações sobre o acidente que matou o adolescente Brayan Willian dos Santos Ferreira da Silva, de 16 anos, no bairro Dom Pedro 1º, em São José dos Campos, após a colisão entre uma motocicleta e uma viatura da GCM (Guarda Civil Municipal).

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A análise de laudos periciais, depoimentos e imagens concluiu que a viatura fazia um acompanhamento legítimo, depois que a moto desobedeceu à ordem de parada. Segundo a perícia, a colisão ocorreu por uma frenagem brusca do adolescente que conduzia a motocicleta, o que criou a situação de risco na tentativa de fuga.