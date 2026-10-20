Inscrições

Um total de 41 startups se inscreveram no chamamento público para o Programa de Incubação do HITT (Hub de Inovação Tecnológica de Taubaté). Até 18 projetos serão selecionados para participar.

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Seleção

"Com o encerramento das inscrições, o processo seletivo entra na etapa de análise documental e técnica das propostas, com prazo de até 15 dias para conclusão. Nesta fase, serão verificadas as informações apresentadas pelos candidatos e o cumprimento dos requisitos estabelecidos no chamamento público", explicou a Prefeitura.