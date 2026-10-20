Inscrições
Um total de 41 startups se inscreveram no chamamento público para o Programa de Incubação do HITT (Hub de Inovação Tecnológica de Taubaté). Até 18 projetos serão selecionados para participar.
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Seleção
"Com o encerramento das inscrições, o processo seletivo entra na etapa de análise documental e técnica das propostas, com prazo de até 15 dias para conclusão. Nesta fase, serão verificadas as informações apresentadas pelos candidatos e o cumprimento dos requisitos estabelecidos no chamamento público", explicou a Prefeitura.
Apresentação
"Após essa etapa, as startups habilitadas serão convocadas para apresentar seus projetos em formato de pitch, diante de uma banca de seleção formada por representantes de instituições ligadas à inovação e ao empreendedorismo", completou o município.
Modalidades
O programa contempla três modalidades, de acordo com o estágio de desenvolvimento dos negócios: pré-incubação, incubação e incubação avançada. As startups selecionadas terão acesso à infraestrutura do HITT, capacitações, mentorias e oportunidades de conexão com instituições públicas e privadas.
Sem empresas
O chamamento visa possibilitar que o HITT volte a abrigar incubadoras. O espaço, que completou seis anos de atividade em junho, não abriga atualmente nenhuma startup.
HITT
Inaugurado em 26 de junho de 2020, o HITT foi uma alternativa proposta pelo governo do ex-prefeito Ortiz Junior (Republicanos) para substituir o projeto do Parque Tecnológico, que foi anunciado em 2013 e nunca chegou a entrar em atividade.
Transferência
No início de junho de 2026, diante da ausência de startups no HITT, o governo Sérgio Victor (Novo) decidiu transferir uma série de serviços para o espaço, que fica no Via Vale Shopping.